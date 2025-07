Bolsonaro participa de motociata em Brasília e apoiadores distribuem postagens nas redes

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve presente nesta terça-feira em motociata convocada por aliados em seu apoio em Brasília, e vídeos do evento foram compartilhados por apoiadores, inclusive pelo filho dele Carlos Bolsonaro.

O ex-presidente, que está proibido de utilizar as redes sociais e está usando tornozeleira eletrônica por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, participou da motociata de cima de um trio elétrico. Ele não fez discurso.

Bolsonaro não tem dado entrevista e alega não poder falar com a imprensa após uma decisão de Moraes que proibiu "transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão".

Na semana passada, o ministro do STF considerou como descumprimento de sua ordem uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais de um vídeo do momento em que Bolsonaro mostrou a tornozeleira eletrônica aos jornalistas e fez um rápido discurso durante visita ao Congresso.

Na ocasião, Moraes aceitou as explicações da defesa e não determinou a prisão de Bolsonaro, mas ressaltou que nova desobediência às restrições levaria à prisão do ex-presidente.

No ato desta terça em Brasília, Bolsonaro chegou pouco antes das 15h ao local de encontro da motociata e deu uma volta de carro em meio aos apoiadores. Em seguida, subiu no trio elétrico, mas não fez discursos. Quem falou aos apoiadores foi a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Imediatamente, diversos perfis bolsonaristas nas redes sociais distribuíram vídeos do ex-presidente cumprimentando apoiadores no trio elétrico, mas sem falas. O vídeo distribuído por Carlos Bolsonaro mostra apenas imagens da motociata, sem exibir seu pai, mas marca Bolsonaro com a legenda "O homem chegou".

Diversos apoiadores do ex-presidente, como o deputado federal Carlos Jordy e o youtuber Fernando Lisboa, também distribuíram imagens do ex-presidente no evento.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)