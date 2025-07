Bolsas da Europa operam em alta, após balanços e de olho em detalhes de acordo UE-EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 29/07/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, enquanto investidores digerem uma série de balanços corporativos da região e aguardam mais detalhes do acordo comercial entre União Europeia e EUA, que deixou alguns setores de fora.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,64%, a 552,25 pontos.

Da temporada de balanços, a Philips era o maior destaque positivo, com salto de 10% em Amsterdã, após a empresa holandesa de tecnologia da saúde reduzir projeção do impacto das tarifas dos EUA em seus resultados.

A franco-italiana EssilorLuxottica, por sua vez, tinha robusta alta de 6,7% em Paris, após a maior fabricante de óculos do mundo divulgar alta no lucro operacional e receita do primeiro semestre.

Por outro lado, a Stellantis recuava 2,4% em Milão, depois de sofrer prejuízo e queda na receita entre janeiro e junho. A montadora, porém, restabeleceu seu guidance para 2025, que havia sido cancelado em abril.

No âmbito comercial, persistem incertezas sobre o acordo comercial entre EUA e UE, que reduziu pela metade as chamadas tarifas "recíprocas" para a maioria dos produtos do bloco, para 15%, mas não contempla alguns setores, caso do de bebidas destiladas.

No noticiário macroeconômico, o Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha aumentou 0,7% no segundo trimestre, um pouco mais do que esperado, em uma espécie de prévia do crescimento da zona do euro, que será conhecido amanhã (30).

Às 6h41 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,44%, a de Paris avançava 1,19% e a de Frankfurt ganhava 1,09%. Já as de Milão e Madri tinham respectivas altas de 0,66% e 0,45%. Exceção, a de Lisboa caía 0,24%.

