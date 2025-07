Bolsas da Ásia fecham sem direção única, de olho em negociações entre China e EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 29/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, à espera de um segundo dia de negociações tarifárias entre China e EUA.

O índice japonês Nikkei caiu 0,79% em Tóquio, a 40.674,55 pontos, pressionado por ações financeiras e de eletrônicos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,66% em Seul, a 3.230,57 pontos, o Hang Seng recuou 0,15% em Hong Kong, a 25.524,45 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,90% em Taiwan, a 23.201,52 pontos.

Na China continental, o dia foi de ganhos moderados, de 0,33% do Xangai Composto, a 3.609,71 pontos, e de 0,46% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.222,13 pontos.

Altos funcionários dos EUA e da China vão dar continuidade hoje a uma nova rodada de discussões tarifárias em Estocolmo, na capital sueca. O secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, disse ontem que os dois lados poderão estender a atual trégua comercial por 90 dias.

Investidores também aguardam mais detalhes do pacto comercial entre EUA e União Europeia, que reduziu as chamadas tarifas recíprocas para a maioria dos produtos do bloco pela metade, para 15%, mas deixou alguns setores importantes de fora.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, com alta de marginal de 0,08% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.704,60 pontos.

