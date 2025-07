Boeing diminui prejuízo trimestral com recuperação das entregas de jatos

(Reuters) - O prejuízo trimestral da Boeing caiu mais da metade e foi muito menor do que o esperado pelos analistas, já que a fabricante de aviões dos EUA aumentou as entregas de jatos, recuperando-se de uma crise regulatória e de uma grande greve que interrompeu a maior parte da produção no ano passado.

Os resultados destacaram os esforços da Boeing para aumentar cautelosamente a produção mensal este ano, após anos de problemas de qualidade e atrasos na produção de seu carro-chefe, o 737 MAX. O aumento das entregas representa um passo fundamental no esforço da Boeing para se recuperar de anos de interrupções na produção e crises que acumularam dívidas, aumentando a urgência de acelerar a produção para restaurar a estabilidade financeira.

A melhora na performance financeira da empresa foi ofuscada pelo anúncio de que a certificação dos novos modelos 777-9 e 737 MAX 7 e 10 não ocorrerá até 2026, outro revés para esses programas. A empresa havia dito anteriormente que esperava concluir a certificação até o final deste ano.

As ações da Boeing caíam 3,7% no pregão do meio-dia.

A Boeing ainda está desenvolvendo soluções para resolver problemas com os sistemas de degelo dos motores dos modelos 737 MAX que estão atrasando a certificação, o que está se mostrando "um pouco mais complicado" do que o previsto, disse o presidente-executivo da Boeing, Kelly Ortberg, à CNBC.

Durante a entrevista, ele elogiou o uso agressivo de tarifas pelo presidente Donald Trump para fechar acordos comerciais.

"Gosto da forma como essa situação tarifária está se desenrolando", disse Ortberg à CNBC. "É bom para nossos negócios, é bom para o setor aeroespacial" e criará empregos nos Estados Unidos.

Os EUA e a UE concordaram em isentar as aeronaves e as peças de aviação das tarifas. No entanto, matérias-primas como aço e alumínio continuam sujeitas a tarifas elevadas.

A fabricante de aviões registrou um prejuízo básico ajustado por ação de US$1,24 no trimestre até junho, em comparação com um prejuízo de US$2,90 no ano anterior. Os analistas esperavam um prejuízo de US$1,48 por ação.

O uso do fluxo de caixa livre da fabricante de aviões, uma métrica importante para Wall Street, foi melhor do que o esperado, sinalizando uma melhora na posição de caixa.

(Reportagem de Shivansh Tiwary, em Bengaluru, e Dan Catchpole, em Seattle)