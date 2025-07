Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, vende um terço da participação na VeriSign por US$1,23 bilhão

(Reuters) - A Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett, vendeu cerca de um terço de sua participação na VeriSign, uma empresa de infraestrutura de internet e registro de nomes de domínio na qual o conglomerado tem investido desde 2012, informou a VeriSign na segunda-feira.

A venda de 4,3 milhões de ações da VeriSign a 285 dólares cada gerou uma receita bruta de cerca de 1,23 bilhão de dólares, reduzindo a participação da Berkshire de 14,2% para 9,6%.

A empresa de Buffett pode vender mais 515.032 ações para atender à demanda, e a VeriSign não receberá nenhum produto da venda, informou a VeriSign.

A VeriSign, sediada em Reston, no Estado norte-americano da Virgínia, disse que a venda tinha o objetivo de reduzir a participação da Berkshire para menos de 10%, um limite que aciona obrigações regulatórias.

O preço representou um desconto de 6,9% em relação ao preço de fechamento da VeriSign, de US$ 305,98. Nas negociações após o expediente, as ações da VeriSign caíram 5,9%, para US$ 288,00. A Berkshire não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial.

A empresa de Buffett possuía cerca de 13,29 milhões de ações da VeriSign em 31 de março, segundo um registro regulatório.

Essa participação valia cerca de US$ 4,07 bilhões antes da venda, com base no preço de fechamento de US$ 305,98. A VeriSign era negociada a menos de um sexto desse nível quando a Berkshire começou a comprar.

A Berkshire encerrou março com US$347,7 bilhões em caixa e, até aquele mês, foi vendedora líquida de ações por 10 trimestres consecutivos.

No entanto, ela vinha aumentando sua participação na VeriSign até janeiro.

Os investimentos menores da Berkshire em empresas relacionadas à tecnologia têm sido frequentemente liderados pelos gerentes de portfólio de Buffett, Todd Combs e Ted Weschler.

Buffett, 94 anos, dirige a Berkshire, sediada em Omaha, no Estado norte-americano de Nebraska, desde 1965. Espera-se que ele deixe o cargo de presidente-executivo no final do ano e seja substituído pelo vice-presidente Greg Abel, 63. Buffett permanecerá como presidente do conselho de administração.

A JPMorgan Securities subscreveu a venda de ações da VeriSign.

(Reportagem de Jonathan Stempel, em Nova York)