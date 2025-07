Barclays supera previsões de lucro e receita, mas mantém guidance

O Barclays teve lucro antes de impostos de 2,48 bilhões de libras no segundo trimestre de 2025, 28% maior do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 29. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo próprio banco britânico, que previam lucro de 2,24 bilhões de libras no período.

A receita do Barclays teve expansão anual de 14% no trimestre,a 7,19 bilhões de libras, vindo também acima do consenso, de 7,01 bilhões de libras.

Apesar dos resultados melhores do que o esperado, o Barclays reiterou seu guidance para 2025. O banco também anunciou um novo programa de recompra de ações, de 1 bilhão de libras.

*Com informações da Dow Jones Newswires

