Auditoria na Air India encontrou 51 falhas de segurança, desde simuladores não aprovados até lacunas de treinamento

Por Aditya Kalra e Abhijith Ganapavaram

NOVA DÉLHI (Reuters) - O órgão de fiscalização da aviação da Índia encontrou 51 falhas de segurança na Air India em sua auditoria de julho, incluindo a falta de treinamento adequado para alguns pilotos, o uso de simuladores não aprovados e um sistema de escala deficiente, de acordo com um relatório do governo visto pela Reuters.

A auditoria anual não foi relacionada ao acidente mortal com o Boeing 787 no mês passado, que matou 260 pessoas em Ahmedabad, mas suas descobertas ocorrem no momento em que a companhia aérea enfrenta um novo escrutínio após o acidente.

A companhia aérea de propriedade do Grupo Tata já está recebendo avisos de advertência por operar aviões sem verificar o equipamento de emergência, não trocar peças do motor a tempo e forjar registros, além de outros lapsos relacionados ao gerenciamento da fadiga da tripulação.

O relatório de auditoria confidencial de 11 páginas da Diretoria Geral de Aviação Civil (DGCA) observou sete violações significativas de "Nível 1", que precisam ser corrigidas até 30 de julho, e 44 outras não conformidades que precisam ser resolvidas até 23 de agosto.

As autoridades disseram que encontraram "lacunas de treinamento recorrente" para alguns pilotos de Boeing 787 e 777 não especificados, afirmando que eles não concluíram suas tarefas de monitoramento -- quando não voam, mas observam o funcionamento dos instrumentos na cabine de comando -- antes das avaliações periódicas obrigatórias.

A frota da Air India inclui 34 Boeing 787s e 23 Boeing 777s, de acordo com o site Flightradar24.

Ao sinalizar os riscos operacionais e de segurança, as autoridades escreveram em seu relatório que a Air India não fez "avaliações de rota adequadas" para alguns dos chamados aeroportos de Categoria C -- que podem ter formatos ou terrenos desafiadores -- e realizou treinamento para esses aeródromos com simuladores que não atendiam aos padrões de qualificação.

"Isso pode ser responsável pela não consideração dos riscos de segurança durante as aproximações a aeroportos desafiadores", disse o relatório de auditoria da DGCA.

Em uma declaração à Reuters, a Air India disse que foi "totalmente transparente" durante a auditoria. Ela acrescentou que "apresentará nossa resposta ao órgão regulador dentro do prazo estipulado, juntamente com os detalhes das ações corretivas".

Um relatório preliminar sobre o acidente de junho constatou que os interruptores de controle de combustível foram acionados quase simultaneamente após a decolagem e que houve confusão entre os pilotos na cabine de comando. Um piloto perguntou ao outro por que havia cortado o combustível e o outro respondeu que não havia feito isso, segundo o relatório.

A DGCA tem frequentemente sinalizado preocupações com relação ao fato de os pilotos da Air India violarem os limites de seus períodos de serviço de voo, e o relatório de auditoria disse que um voo AI-787 Milão-Nova Délhi no mês passado excedeu o limite em 2 horas e 18 minutos, chamando-o de não conformidade de "Nível 1".

A auditoria foi conduzida por 10 inspetores da DGCA e incluiu outros quatro auditores.

A auditoria também criticou o sistema de escalas da companhia aérea, que, segundo a auditoria, "não emite um alerta rígido" se um número mínimo de membros da tripulação não estiver sendo utilizado em um voo, acrescentando que pelo menos quatro voos internacionais foram realizados com tripulação de cabine insuficiente.

A Tata adquiriu a Air India do governo em 2022. Embora tenha expandido agressivamente sua rede internacional, ela enfrenta reclamações persistentes dos passageiros, que frequentemente recorrem às mídias sociais para mostrar assentos sujos, apoios de braço quebrados, sistemas de entretenimento não operacionais e áreas de cabine sujas.

A Reuters noticiou na semana passada que os executivos graduados da Air India, incluindo o diretor de operações de voo e o diretor de treinamento da empresa, receberam avisos em 23 de julho sinalizando 29 lapsos "sistêmicos", responsabilizando a empresa aérea por ignorar avisos "repetidos". A Air India disse que responderá ao órgão regulador.

(Reportagem de Aditya Kalra e Abhijith Ganapavaram)