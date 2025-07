Amanda Meirelles fala sobre lipedema: 'Dor simplesmente por existir'

O lipedema afeta principalmente as mulheres e tem impacto direto sobre bem-estar e autoestima, mas só em 2019 foi reconhecido como doença pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Um dos seus sintomas mais característicos é o acúmulo de gordura nas pernas, que pode parecer um volume excessivo de celulites e costuma ser associado a questões estéticas e não a um problema de saúde.

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23 e médica intensivista, só foi diagnosticada com a condição depois de deixar o programa e conta sua experiência no novo episódio do Conexão VivaBem, com Flávia Alessandra, no Canal UOL.

"Passei por altos e baixos porque eu sempre achava que estava acima do peso, que era um relaxo meu. Antes de entrar no programa eu já tinha me submetido a uma lipoaspiração e mesmo assim eu ainda não conseguia usar biquíni", afirma.

Saí do programa e comecei a sentir dor simplesmente por existir, acordava sentindo muita dor na perna. Amanda Meirelles, campeã do BBB 2023 e médica intensivista

Cerca de 10% das mulheres em todo o mundo são afetadas pelo lipedema. No Brasil, o problema atinge 12,3%. Mas a expectativa é de que este número não corresponda à realidade, já que a condição foi reconhecida como doença há pouco tempo.

"É muito importante falar sobre isso, porque existe a falta de conhecimento não só da população, mas até de profissionais. Muitas vezes é levado como se a mulher fosse relaxada, que é só fechar a boca que emagrece. Quando na verdade o lipedema é um acúmulo de gordura desproporcional nos membros inferiores do corpo que causa muita dor", ressalta Amanda.

Além de causar dor e dificultar a mobilidade em casos mais extremos, o lipedema também afeta a saúde psicológica da mulher, já que envolve questões de autoimagem e autoestima. Para Amanda, essa foi a parte mais difícil de lidar.

"Cresci a vida inteira tendo que lidar com o espelho, com os pontos que precisei assimilar comigo mesma, então eu vi a necessidade de expor também e assim facilitar o diagnóstico e a conscientização de outras mulheres", afirma.

A médica destaca que a partir do conhecimento, as mulheres conseguem fazer o diagnóstico precoce e evitar várias outras complicações, não só físicas como também psicológicas.

"A gente é acostumada a sentir dor e até minimizar os sintomas, fomos acostumadas a pensar que é frescura ou só um dia difícil. Não. O nosso corpo fala, mas nem sempre ele grita, então tem que prestar atenção aos pequenos sinais para não perceber quando for muito tarde", pontua.

Conexão VivaBem

Semanalmente, Flávia Alessandra comanda um papo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com convidados especiais. Novos episódios ficam disponíveis toda terça no YouTube de VivaBem e no Canal UOL - na TV, o programa é exibido às 21h30. Assista ao episódio completo com Amanda Meirelles no topo da página.