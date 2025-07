Alckmin vai se reunir com governadores antes de início do tarifaço

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) vai participar amanhã de uma reunião extraordinária do Fórum Nacional de Governadores para debater a sobretaxa de 50% dos EUA sobre os produtos brasileiros.

O que aconteceu

Encontro com representantes de todos os estados e do Distrito Federal acontece às 9h de amanhã, no Palácio do Planalto. Ontem, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que é coordenador do fórum, foi até a vice-presidência fazer o convite.

Segundo Ibaneis, cada estado vai mostrar ao vice-presidente os possíveis impactos do tarifaço. A intenção é criar uma comitiva de governadores para acompanhar Alckmin em missão a Washington para tentar reverter a medida antes que ela comece a valer.

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é o principal negociador do governo com os EUA. Ele tem conversado com o secretário de Comércio norte-americano, Howard Lutnick, e tenta poupar ao menos alguns setores da tarifa, como alimentos e aviões da Embraer.

Tarifaço entra em vigor nesta sexta (1º). A medida foi anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em carta há três semanas. O governo do presidente Lula (PT) tem agido em várias frentes para tentar negociar, mas não teve sucesso até agora.