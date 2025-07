Alckmin diz que representante do secretário de Comércio dos EUA participou de reunião do governo com big techs

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que participou de uma reunião com grandes empresas de tecnologia na tarde desta terça-feira que contou com a participação, por videoconferência, de um representante do secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick.

"Foi uma reunião bastante proveitosa. Tiramos até uma mesa de trabalho para discutir, em seguida, uma série de questões voltadas à questão das 'big techs'", disse em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.

Entre as companhias que enviaram representantes para a reunião com Alckmin nesta terça-feira estavam Meta, Google e Amazon.

De acordo com o vice-presidente, as empresas propuseram discutir com o governo temas relacionados ao ambiente regulatório, inovação tecnológica, oportunidades econômicas e segurança jurídica.

Ele ponderou que o tema da regulamentação das big techs não deve ser discutido com pressa.

Ao anunciar a elevação das tarifas para produtos brasileiros, em 9 de julho, o presidente dos EUA, Donald Trump citou, entre outras questões políticas, o que ele chamou de práticas comerciais injustas do país, particularmente sobre o comércio digital de empresas norte-americanas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já defendeu a soberania do Brasil na atuação relacionada às empresas digitais.

Sobre a questão tarifária, Alckmin disse que o governo está empenhado em evitar a implementação da tarifa de 50% pelos EUA sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, medida que classificou como "totalmente injustificável".

Perguntado nesta terça-feira se o governo propôs na negociação com os EUA alguma proteção a setores específicos, Alckmin respondeu que o país quer que a diminuição da tarifa seja para todas as áreas da economia.

(Por Bernardo Caram, reportagem adicional de Victor Borges)