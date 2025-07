Acordo com EUA garante tarifas menores para chips e produtos farmacêuticos, diz negociador japonês

Por Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O principal negociador comercial do Japão disse nesta terça-feira que o acordo comercial que Tóquio firmou com os Estados Unidos na semana passada garante que o Japão sempre receberá a menor tarifa sobre chips e produtos farmacêuticos de todos os pactos negociados por Washington.

"Se um terceiro país concordar com os Estados Unidos sobre taxas mais baixas para chips e produtos farmacêuticos, essas taxas mais baixas serão aplicadas ao Japão", disse Ryosei Akazawa em uma coletiva de imprensa.

A União Europeia garantiu uma tarifa básica de 15% como parte de um acordo comercial com os EUA nesta semana, evitando a iminência de novas tarifas sobre chips e produtos farmacêuticos.

Na semana passada, o Japão fechou um acordo comercial com os EUA que reduziu as tarifas sobre carros e outros produtos para 15% em troca de um pacote de investimentos japoneses no valor de US$550 bilhões, incluindo capital, empréstimos e garantias.

Questionado sobre o motivo de não ter havido uma declaração conjunta sobre o acordo, Akazawa disse que o Japão está priorizando a assinatura de um decreto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para que a taxa tarifária de 15% entre em vigor.

"Queremos concentrar nossos esforços para que as tarifas sejam reduzidas primeiro e, depois, podemos considerar se é necessário um documento oficial sobre o acordo", disse ele.

(Reportagem de Makiko Yamazaki)