Ações fecham em baixa pressionadas por balanços antes de decisão do Fed

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em baixa nesta terça-feira, com os índices S&P 500 e Nasdaq recuando de seus recordes após alguns balanços corporativos fracos, enquanto investidores aguardam uma decisão de política monetária do Federal Reserve.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,29%, para 6.371,34 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,35%, para 21.103,61 pontos. O Dow Jones caiu 0,45%, para 44.643,69 pontos.