Colisão entre carro e ônibus de romeiros mata 5, incluindo 2 crianças

Cinco pessoas morreram, na noite de ontem, num acidente envolvendo um ônibus de turismo e um carro na MG-122, em Janaúba, no norte de Minas Gerais.

O que aconteceu

Veículos bateram de frente. A colisão aconteceu no km 162 da rodovia, próximo à entrada da cidade.

As cinco pessoas que estavam no carro — sendo três adultos e duas crianças — morreram. Segundo a Polícia Militar mineira, as vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas pelas equipes de salvamento com o uso de ferramentas hidráulicas. Elas eram moradoras da cidade de Porteirinha (MG) e seguiam no sentido Montes Claros-Janaúba.

Acidente entre ônibus de romeiros e carro deixa cinco mortos em MG Imagem: Divulgação/PM-MG

Já o ônibus, da empresa Tailongo Transportes, levava 32 romeiros e dois motoristas. Eles retornavam de uma peregrinação à cidade de Bom Jesus da Lapa (BA).

Três pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas. São elas: duas mulheres, sendo que uma teve um trauma cervical e a outra, uma lesão no joelho direito, e um dos motoristas, que machucou a mão esquerda. Eles foram atendidos no local e levados pelo Samu ao Hospital Regional de Janaúba.

MG-122 ficou totalmente interditada das 18h50 até às 23h20. A Polícia Civil de Minas Gerais periciou o local e vai investigar as causas do acidente.