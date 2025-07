Ação do Spotify cai após previsão de lucro abaixo da estimativa

(Reuters) - Spotify previu lucro trimestral abaixo da estimativa nesta terça-feira, já que impostos mais altos relacionados aos salários dos funcionários superaram a demanda por streaming de música, fazendo com que suas ações caíssem 11%.

Os investidores estão monitorando de perto a lucratividade da empresa sueca depois que os aumentos de preços e os esforços de corte de custos nos últimos anos a ajudaram a alcançar seu primeiro lucro anual em 2024.

O Spotify também vem expandindo sua biblioteca de conteúdo de vídeo para atrair assinantes, uma aposta que ajudou as ações a mais do que dobrarem de valor nos últimos 12 meses. Mas o preço mais alto das ações levou a um salto nos impostos sobre a folha de pagamento vinculados à remuneração dos trabalhadores, prejudicando o lucro.

Esses impostos, chamados de encargos sociais, totalizaram 116 milhões de euros no segundo trimestre. Isso fez com que o Spotify registrasse um prejuízo de 42 centavos de euro por ação, em comparação com um lucro de 1,33 euro há um ano.

A empresa sinalizou que a tendência continuará no terceiro trimestre, prevendo um lucro operacional de 485 milhões de euros. O valor está abaixo da estimativa dos analistas de 562 milhões de euros, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A previsão de receita do Spotify de 4,2 bilhões de euros também ficou abaixo da estimativa de 4,48 bilhões de euros, enquanto a projeção de usuários ativos mensais de 710 milhões ficou em linha com as expectativas. Sua previsão de um aumento de 5 milhões de assinantes premium para 281 milhões ficou acima da estimativa da Visible Alpha de 279 milhões.

A empresa começou a investir em podcasts de vídeo em 2020, depois de comprar as redes de podcast Gimlet Media e Anchor FM. No ano passado, ela assinou um novo contrato plurianual com o podcaster Joe Rogan.

(Reportagem de Jaspreet Singh em Bengaluru)