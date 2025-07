Waymo vai lançar serviço de transporte de passageiros autônomo em Dallas no próximo ano

(Reuters) - A Waymo, da Alphabet, disse nesta segunda-feira que vai lançar seu serviço de transporte de passageiros autônomo em Dallas em 2026, acelerando sua expansão nos Estados Unidos, à medida que a Tesla se apressa para expandir seu recém-lançado negócio de táxi-robô no país.

Após anos de crescimento cauteloso, a Waymo recentemente passou a aumentar seu ritmo, se lançando em novas cidades por meio de parcerias com plataformas de transporte de passageiros e operadores de frotas.

Em Dallas, a Waymo vai operar por meio de uma nova parceria plurianual com a empresa de aluguel de carros Avis Budget Group, que gerenciará as operações da frota, como manutenção e infraestrutura de depósito, disse a Waymo em uma publicação.

Atualmente, a Waymo realiza mais de 250.000 viagens pagas por semana com cerca de 1.500 veículos em cidades como Phoenix, San Francisco, Los Angeles e Austin.

Este ano, a Waymo iniciou seu serviço em Austin exclusivamente na plataforma Uber, meses antes que a Tesla iniciasse um teste limitado de táxis-robôs na cidade, com cerca de uma dúzia de SUVs Model Y e um monitor de segurança humano no banco dianteiro do passageiro.

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, disse que a empresa vai expandir rapidamente seus serviços de táxi-robô para outras cidades dos EUA e está buscando a aprovação regulatória dos Estados da Califórnia, Nevada, Flórida e Arizona.

Antes do teste da Tesla em Austin, a Waymo era a única empresa a operar o serviço pago de táxi autônomo nos EUA.

As viagens estarão disponíveis por meio do aplicativo Waymo. A empresa planeja lançamentos em Miami e Washington, D.C., em 2026, como parte de sua implementação nacional mais abrangente.

(Reportagem de Akash Sriram, em Bengaluru, e Abhirup Roy, em San Francisco)