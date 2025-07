Ventos deixam mais de 160 mil imóveis sem energia elétrica em São Paulo

Há mais de 168 mil imóveis sem energia elétrica na cidade de São Paulo e região metropolitana após a passagem de um vendaval pelo estado.

O que aconteceu

São quase 104 mil unidades sem energia elétrica na capital paulista. Além de São Paulo, as cidades mais afetadas são Diadema, com mais de 18 mil unidades sem luz, e São Bernardo do Campo, com 13.215.

São Paulo e região metropolitana registraram ventos de cerca de 65 km/h. A causa para o vendaval é um ciclone extratropical que atingiu o Sul do país e causou ventos fortes no Sudeste na manhã e tarde de hoje.

A Enel emitiu alerta para hoje informando que quedas de árvores e galhos poderiam atingir a rede elétrica e atrapalhar o fornecimento. "A Enel Distribuição São Paulo informa que os fortes ventos, com rajadas acima de 60 km/h, que atingiram a área de concessão nesta segunda-feira (28) provocaram quedas de árvores e galhos sobre a rede elétrica, danificando trechos da rede de distribuição em diversos pontos. As regiões mais atingidas foram Sul, Leste e Oeste", disse a concessionária, em nota.

Fortes rajadas de vento ainda podem impactar a região. De acordo com o CGE, não são esperadas chuvas para hoje, mas até o fim do dia ventos ainda afetam todas as regiões da cidade, com destaque para Oeste, Leste e Sul da capital.

Voos foram cancelados no Aeroporto de Congonhas. A Aena, que administra o terminal, informou que sete chegadas e nove partidas foram canceladas até às 16h por conta das condições meteorológicas.