Trump reitera pedido para que Fed reduza taxa de juros

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pedir ao Federal Reserve nesta segunda-feira que reduza a taxa de juros, afirmando que isso ajudará a impulsionar a economia norte-americana.

"Acho que ele precisa fazer isso", disse Trump, ao lado do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, após uma reunião na Escócia, sobre o chair do Fed, Jerome Powell, e o patamar dos juros.

(Reportagem de Andrew MacAskill, William James, Sam Tabahriti e Andrea Shalal)