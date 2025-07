Trump quer quebrar espinha do Brasil com tarifaço, diz ex-chanceler

Donald Trump deseja enfraquecer o Brasil com o tarifaço para aumentar a influência dos Estados Unidos na América Latina, afirmou Aloysio Nunes, ex-ministro de Relações Exteriores, em entrevista à edição de hoje do UOL News.

Eu tive uma experiência, ainda que limitada, com aumento de tarifas de importação de produtos siderúrgicos. No primeiro mandato dele, Trump impôs uma tarifa de 25%. Naquele momento, fizemos algo que o governo brasileiro está tentando agora: colocar em contato empresários americanos e brasileiros e tentar uma pressão política conjunta. Não conseguimos eliminar a tarifa, mas cotas de exportação mais baixas.

Isso foi no primeiro governo de Trump, quando a conjuntura política que o cercava era muito diferente de hoje. Havia o mínimo de racionalidade política e econômica, algo que não há mais hoje com a autocracia personalizada em Trump. Tudo se passa no Salão Oval, nada fora dele.

A situação agora é diferente. Há um componente político que afeta bastante o Brasil e a União Europeia. Trump nunca escondeu seu desprezo pela UE e o desejo de enfraquecê-la politicamente. Ele tem esse mesmo desejo em relação ao Brasil, e não só no caso do Bolsonaro, que foi colocado em primeiro plano.

Ele quer enfraquecer uma política independente naquilo que considera como seu quintal, dada a relevância econômica do Brasil e com forte presença internacional. Não podemos aceitar isso. Há um componente político que vai além do apreço dele, real ou fictício, ao Bolsonaro. Trump quer quebrar a espinha do Brasil, essa que é a verdade. Aloysio Nunes, ex-chanceler

Nunes comparou a ação de Trump à de um mafioso e lamentou que esta prática se mostre bem-sucedida para o presidente dos EUA.

Trump age como o mafioso que quer comprar uma loja de alguém que não está querendo ceder ao preço que ele oferece. Ele joga uma bomba e depois diz 'vamos negociar' para tentar obter um preço menor. É o que aconteceu agora com a Europa.

O fato é que ele tem conseguido ganhar essa guerra comercial com esse método da chantagem. Um a um, os países que são alvo dele estão chegando para fazer um acordo em que tentam preservar os dedos, quando os anéis já foram embora. Aloysio Nunes, ex-chanceler

