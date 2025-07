Trump diz que prioridade número um agora em Gaza é alimentar as pessoas

Por Andrew MacAskill e Andrea Shalal

TURNBERRY, Escócia (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que a prioridade número um em Gaza é alimentar as pessoas, porque "há muitas pessoas famintas", acrescentando que ele não iria tomar uma posição sobre a questão da condição de Estado palestino no momento.

Trump, discursando ao lado do primeiro-ministro britânico Keir Starmer em seu resort de golfe em Turnberry, na Escócia, afirmou que os Estados Unidos forneceram US$60 milhões para ajuda humanitária e que outras nações teriam que intensificar a ajuda.

Ele declarou que discutiu a questão com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no domingo, e ela lhe disse que os países europeus aumentariam substancialmente sua assistência.

"Estamos doando muito dinheiro e muitos alimentos, e outras nações estão agora intensificando a ajuda", disse Trump. "Está uma bagunça. Eles precisam de comida e segurança agora mesmo."

Starmer concordou, dizendo: "É uma crise humanitária, certo? É uma catástrofe absoluta.... Acho que as pessoas no Reino Unido estão revoltadas com o que estão vendo em suas telas."

Trump disse que não comentaria sobre a pressão do presidente francês, Emmanuel Macron, para apoiar a criação de um Estado palestino.

Trump também criticou o grupo militante Hamas por não concordar em libertar mais reféns, vivos e mortos, e afirmou que havia dito ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que a abordagem de Israel provavelmente teria que mudar.

"Eu disse a Bibi que talvez se tenha que fazer isso de uma maneira diferente", declarou Trump, ecoando comentários semelhantes feitos no domingo.

Perguntado se um cessar-fogo ainda é possível, Trump disse: "Sim, um cessar-fogo é possível, mas você tem que obtê-lo, você tem que acabar com isso." Ele não entrou em detalhes sobre o que queria dizer.

Trump ressaltou a importância de garantir a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas em Gaza, dizendo que o grupo palestino mudou sua posição e estava se recusando a libertar mais reféns.

O Hamas disse que está disposto a libertar os reféns sob um acordo de cessar-fogo com Israel. O grupo apresentou sua resposta a uma proposta de cessar-fogo apoiada pelos EUA na quinta-feira, em negociações em Doha. Horas depois, Israel retirou sua delegação das negociações.

No domingo, Trump disse que Israel teria que tomar uma decisão sobre os próximos passos, acrescentando: "Eu sei o que eu faria, mas não acho que seja apropriado dizer isso."

Israel realizou um lançamento aéreo e anunciou uma série de medidas no fim de semana para melhorar o acesso à ajuda, incluindo pausas humanitárias diárias em três áreas de Gaza e novos corredores seguros para comboios. As agências da ONU afirmam que essas medidas ainda não são suficientes para aliviar as condições de fome enfrentadas pelos habitantes de Gaza.