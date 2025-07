Trump diz que EUA negociam com China e fala em tarifa-base de 15% a 20% para o resto do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 28, que representantes dos EUA estão reunidos agora com os da China e destacou que o país "está fazendo acordos com todos, mas precisa ser bom para todo mundo". Em falas ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, Trump também anunciou que "vamos estabelecer uma tarifa para o resto do mundo, e é isso que eles terão que pagar". A tarifa-base, segundo ele, ficará na faixa de 15% a 20%.

Ainda sobre a China, o republicano declarou que "gostaria que os chineses abrissem o país" aos EUA, demonstrando o desejo por acesso ao mercado da nação asiática. Trump também afirmou que ainda decidirá as tarifas sobre aço e alumínio, mas ressaltou que "faremos nosso próprio aço e nosso próprio alumínio nos EUA".

Já em outra frente, Trump criticou a política energética da Europa, afirmando que o continente está "estragando seus lindos campos com turbinas eólicas" e ressaltou que "todas essas ventoinhas são feitas na China". Para ele, "energia eólica é muito cara e muito feia".