Trump autoriza funcionários a 'persuadir' colegas sobre crenças religiosas

A gestão de Donald Trump autorizou que funcionários que atuam no serviço público possam "persuadir" seus colegas de trabalho a professarem da mesma crença religiosa.

O que aconteceu

Servidores federais agora têm autorização para "persuadir outros sobre a veracidade de suas crenças religiosas". A declaração foi feita pelo diretor do Escritório de Gestão de Pessoal do governo norte-americano, Scott Kupor, após diretriz assinada por Trump nesta segunda-feira, segundo informações da agência Reuters.

Chefes poderão tentar recrutar os funcionários subordinados a eles para que integrem suas religiões. O governo veda apenas situações que sejam consideradas como "assédio", e determina que os servidores que se recusarem a falar sore religião no ambiente de trabalho não poderão sofrer punições.

Diretriz de Trump também flexibiliza o uso de itens religiosos no ambiente de trabalho. O governo autoriza o uso de bíblias, crucifixos, obras de arte religiosas, entre outros itens que possam caracterizar a fé dos funcionários em seus próprios espaços de trabalho.

Expressões religiosas também estão liberadas nas conversas no âmbito profissional. Ainda, está autorizada a criação de grupos de oração nos escritórios fora do horário de expediente.

O uso da religião é uma das principais armas de Trump para manter sua base. Em maio, o presidente criou uma comissão para "defender a liberdade religiosa" nos EUA, porque cristão estariam, supostamente, sendo "perseguidos" no país.

Scott Kupor assumiu a chefia do Escritório de Gestão de Pessoal no começo deste mês. Essa agência tem como um de seus principais focos a redução da força de trabalho federal no governo norte-americano.