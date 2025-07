Testamos blush em sitck da Sephora que muda de cor: 'tom se adapta na pele'

Amo praticidade na maquiagem, mas não abro mão da qualidade e do acabamento. Por isso, quando vi o blush em stick (bastão) multifuncional Color Twister, da Sephora Collection, com a proposta tecnológica de mudar de cor em contato com a pele, fiquei curiosíssima.

O produto promete se adaptar na pele e dar um glow. São três opções de cores: o stick amarelo vira coral, a fúcsia se transforma em um rosa suave e o azul-escuro entrega um tom 'berry' (inspirado nas cores de frutas vermelhas e roxas). Eu apostei no amarelo coral. Confira a seguir o que achei:

O que gostei

Versatilidade e textura. Dá para usar como blush ou como batom. Além disso, a textura jelly (geléia) ultraleve desliza com muita facilidade na pele. Nada de produto travando, marcando ou exigindo manobras para esfumar.

Stick multifuncional Color Twister possui textura leve Imagem: Jéssica Nascimento

Permite intensificar a cor. Um dos pontos que mais gostei é que dá para construir camadas se quiser mais intensidade, o que facilita tanto para quem gosta de uma maquiagem natural quanto para quem prefere um look mais marcante.

Durabilidade. Costumo usar o Color Twist antes de selar a pele com pó, e depois aplico um blush em pó por cima para garantir durabilidade extra, mas mesmo sozinho ele aguenta o dia todo. A pele não absorve nem "engole" a cor como acontece com alguns blushes cremosos, e ele não mancha de jeito nenhum.

Acabamento. Ele tem um brilho translúcido, sem ser oleoso ou pegajoso.

Stick Color Twister amarelo vira coral Imagem: Arquivo pessoal

Mudança de cor. Com a tecnologia inteligente de mudança de cor, o resultado é único em cada pessoa. O pigmento reage ao pH e a temperatura da pele.

Ponto de atenção

Tamanho. A única ponderação é o tamanho do produto. Pelo preço, poderia vir com um pouco mais, especialmente considerando que dá vontade de usar todos os dias, em todas as ocasiões.

O que mudou para mim

Stick multifuncional Color Twister possui três opções de cores Imagem: Arquivo pessoal

Depois de testar o produto, posso dizer: ele se tornou um dos meus queridinhos. Eu aplico direto com o bastão e espalho com os dedos mesmo, mas se quiser um acabamento ainda mais polido, o pincel ou a esponja fazem o trabalho, sem deixar manchado, como alguns produtos que já testei com a mesma proposta.

Também gostei da cor. Sabe aquele rubor natural, como se você tivesse tomado um solzinho de fim de tarde? É exatamente isso. Além disso, a tecnologia de mudança de cor é real: o tom se adapta na pele e resulta em um visual saudável, com aquele 'glow' de dentro pra fora. É meio mágica mesmo.

Quem pode gostar

O Color Twister, da Sephora Collection, é aquele tipo de produto que você testa uma vez e já quer ter na nécessaire. É fácil de aplicar, multifuncional e dá um acabamento de pele saudável. Para quem está procurando um blush que vai além do básico, com efeito natural, aplicação descomplicada e um toque de tecnologia, vale a pena conhecer.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.