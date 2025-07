Stablecoins em dólar ameaçam autonomia monetária da Europa, argumenta blog do BCE

FRANKFURT (Reuters) - O domínio inicial do dólar sobre as stablecoins fornece aos Estados Unidos uma vantagem que pode elevar os custos de empréstimos para a Europa, reduzir a autonomia do Banco Central Europeu e aumentar a dependência geopolítica em relação aos EUA, argumentou uma publicação no blog do BCE nesta segunda-feira.

Stablecoins, ativos de criptomoedas atrelados a uma moeda, têm ganhado popularidade nos últimos anos e tido um grande impulso neste mês, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma lei para criar um regime regulatório, com o objetivo de consolidar o status do dólar como moeda de reserva global.

"Esse domínio do dólar proporcionaria aos EUA vantagens estratégicas e econômicas, permitindo que financiassem sua dívida de forma mais barata e, ao mesmo tempo, exercessem influência global", disse o assessor do BCE Jürgen Schaaf em um post que não reflete necessariamente as opiniões do banco.

"Para a Europa, isso significaria custos de financiamento mais altos em relação aos EUA, redução da autonomia da política monetária e dependência geopolítica", acrescentou.

Se as stablecoins baseadas em dólar se tornarem amplamente utilizadas na zona do euro para pagamentos, poupança ou liquidação, o controle do BCE sobre as condições monetárias poderá ser enfraquecido, argumentou Schaaf.

As stablecoins atreladas ao dólar emitidas pela Tether e pela Circle têm dominado o mercado global e a participação das stablecoins denominadas em euro permanece marginal, com capitalização de mercado inferior a 350 milhões de euros, segundo o post do blog.

A Europa deve, portanto, agir rapidamente, criando a versão digital de sua moeda euro, um projeto que está sendo retido por atrasos legislativos, e deve promover a criação de mais stablecoins baseadas no euro.

A União Europeia também deve promover o uso da tecnologia de registro distribuído para acelerar os pagamentos transfronteiriços baratos, argumentou o blog.

"Finalmente, uma coordenação global mais forte sobre a regulação de stablecoins é fundamental", disse o blog. "Se renunciarmos a uma abordagem comum, corremos o risco de fomentar a instabilidade, a arbitragem regulatória e o domínio global do dólar."

(Reportagem de Balazs Koranyi)