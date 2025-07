Sucesso de vendas, air fryer digital tem visor transparente e 4,6 litros

Se você está procurando uma nova air fryer e está em dúvida diante de tantos modelos que existem no mercado, o Guia de Compras UOL encontrou a fritadeira Digital Clear, da Oster, que está entre as mais vendidas no site da Amazon.

O modelo tem capacidade de 4,6 litros, visor de vidro e painel digital que já vem com oito opções de cozimento pré-definidas, como para batata frita, carne, vegetais, frango, peixe, bolo e para desidratar.

O que diz a fabricante

Capacidade de 4,6 litros no cesto

Painel digital tem oito opções de cozimento pré-programadas

Potência de 1500W

Grelha removível

Cesto com visor transparente

Possui iluminação interna

Timer de 90 minutos

Feita em aço inoxidável

O que diz quem comprou

A fritadeira teve mais de 900 compras no mês passado na Amazon e recebeu nota média de 4,5 (do total de 5) entre mais de 1 mil avaliações. Os elogios envolvem o fato de o aparelho ser compacto, silencioso e fácil de usar.

Estou muito satisfeita, realmente o produto é muito bom, além da potência, ela é linda e silenciosa e fácil de limpar. Alessandra B.

Estou usando há 1 mês e recomendo muito a compra. Ela é silenciosa, tamanho ideal para pequenas e médias quantidades. Fácil de lavar. Compacta. O led digital funciona bem, super preciso ao toque. E o visor facilita bastante acompanhar o andamento. (...) Taina

O fato de ser quadrado facilita muito a colocar os alimentos e o vidro ajuda muito a acompanhar o cozimento. A potência melhor que outras marcas que tem no mercado. Sheila Machado Gomes

Uma das melhores compras que meus pais já fizeram, ótimo para receitas fitness, prática e design lindo. Maria Fernanda M Barreto

Pontos de atenção

Como ponto de atenção, alguns consumidores destacaram a dificuldade em limpar os vidros do visor.

Boa e bonita, mas o visor embaça e fica com gotas de água internamente. Carolina Lima

Ao lavar a fritadeira, que possui uma camada interna de vidro e outra externa de acrílico, entrou água entre essas duas camadas. Tive que desmontar toda a fritadeira para enxugar as gotas de água que entraram entre essas as camadas transparentes. Fiquei muito insatisfeito com essa dificuldade. José Luiz Miotto

No geral eu gostei do produto, porém entra água no visor de vidro e a potência é um pouco menor do que a Airfryer antiga que eu tinha. Mas é muito bonita. Paulo Henrique

