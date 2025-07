Preso por contrato com exército, brasileiro pede ajuda para deixar Ucrânia

O jovem brasileiro Lucas Felype Vieira Bueno, de Francisco Beltrão (PR), usou as redes sociais para fazer um pedido de socorro às autoridades brasileiras. Voluntário das Forças Armadas da Ucrânia na guerra contra a Rússia, ele se diz "enganado" após ter sido designado para a infantaria e levado à zona de confronto em Kharkiv.

O que aconteceu

Lucas, de 20 anos, chegou na Ucrânia em maio para o início do seu treinamento como voluntário da Quarta Legião Internacional da Ucrânia. Por meio dela, estrangeiros são recrutados para todas as unidades sob o Comando das Forças Terrestres que possuam equipes, esquadrões, companhias ou batalhões internacionais.

Ele se sente enganado e fez stories desabafando.

Objetivo do paranaense era servir como operador de drones no conflito. "Esta sempre foi a minha intenção: ajudar, mas de forma técnica. Mas, desde que cheguei aqui, tudo mudou. Eles estão me empurrando aos poucos para funções de infantaria e agora me mandaram para Kharkiv, uma região de intenso combate militar. Disseram que é treinamento, mas eu não acredito mais nisso", desabafou em um vídeo no Instagram Stories nos últimos dias.

Situação de Lucas no país mudou após o fim do seu treinamento básico. Ele foi transferido para a Terceira Brigada de Assalto, onde pensou que faria o curso para se especializar na operação dos drones. No entanto, foi informado de que não poderia fazer o curso porque, no seu contrato, constava a sua designação como membro da infantaria.

O brasileiro se queixou com os superiores de que não foi este o combinado para a sua vinda ao país, mas não foi atendido. "Eles me disseram 'não, você vai [para Kharkiv] porque senão vai ser pior'".

Lucas agora pede socorro porque não pode deixar o país. Ele assinou um contrato que o obriga a servir por, pelo menos, seis meses na Ucrânia. De acordo com a própria Legião Internacional, este contrato dura três anos e pode ser automaticamente prorrogado, mas Lucas poderia rescindi-lo após o período inicial de seis meses caso não esteja no meio de uma missão de combate.

Estou fazendo tudo o que posso para sair desta situação vivo. Lucas Felype Vieira Bueno

Diante das aproximações de locais de bombardeiro e temendo ser capturado pelos russos, o soldado paranaense disse ter entrado em contato com a Embaixada do Brasil na Ucrânia. No entanto, ele teria sido informado pelas autoridades brasileiras que, neste caso, não poderiam intervir e ele teria que se dirigir aos seus superiores.

O UOL questionou o Itamaraty se é possível ser realizado o resgate de Lucas, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem. Caso haja resposta, a matéria será atualizada.

O que Lucas planejava na Ucrânia?

Em vídeo anterior, o próprio brasileiro afirma que seu plano era permanecer os três anos no Exército para conseguir a cidadania ucraniana. Depois disso, ele pretendia fixar residência na Europa e o serviço militar foi descrito como uma "oportunidade" para realizar este plano.

Antes da transferência, Lucas parecia satisfeito com a vida de militar na Ucrânia. O salário inicial de um soldado da Legião Internacional é de US$ 500 (R$ 3.075), segundo seu site, embora o paranaense tenha citado o valor à época de sua mudança de cerca de R$ 2.600 (ou 20.200 hryvnia ucraniano, compatíveis com o período de treinamento). "Não estou arrependido. Estou vivendo muita coisa aqui que nunca pensei que iria viver na vida", declarou em vídeo há duas semanas.

No entanto, após esta fase inicial, soldados ganham bem mais. A Legião Internacional paga US$ 1.100 (R$ 6.150) ao mês para serviço em zona perigosa e até R$ 4.800 (R$ 26.835) por mês em combate. Algumas funções e unidades também recebem bônus adicionais.

Operadores de drones (ou UAV) dos batalhões e brigadas recebem entre US$ 1.100 ($ 6.150) a US$ 2.800 (R$ 15.654) ao mês. Eles ainda recebem US$ 1.670 (R$ 9.336) adicionais para cada 30 dias na linha de frente e têm direito a 30 dias de férias, além de licenças adicionais por motivos familiares. No entanto, de acordo com Lucas, ele só tem direito a 15 dias de férias anuais em seu contrato.

Membros da Legião Internacional recebem tratamento médico gratuito e pagamento especial em caso de incapacidade, devido a lesões do campo de batalha. Famílias de soldados mortos recebem indenização de US$ 365 mil (R$ 2,04 milhões), mas se o militar for desaparecido em combate, sua família continuará recebendo seu salário até que seja localizado.