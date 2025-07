Prefeitura de BH propõe diminuir impostos de bets, e oposição reage

Do UOL, em São Paulo

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), enviou na última semana à Câmara Municipal um projeto para reduzir de 5% para 2% a alíquota de um imposto local para casas de apostas. Vereadores da oposição criticaram a proposta e se reúnem para tentar evitar medida.

O que aconteceu

Redução de impostos incentivará instalação de novas empresas do setor de apostas online, diz a proposta. A prefeitura solicitou que a Câmara aprove a redução do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) para as plataformas de apostas.

Vereadores do PT são contrários à medida. O vereador Wagner Ferreira (PT) é autor de dois projetos que tentam coibir os jogos de azar: o primeiro proíbe a publicidade das bets, e o segundo institui o Dia Municipal de Conscientização sobre Apostas. Segundo o parlamentar, a proposta representa a entrada definitiva do "lobby das bets" na prefeitura.

Ferreira critica Álvaro Damião e afirma que ele escolheu beneficiar quem "lucra com o vício". Para o vereador, a ludopatia —transtorno psicológico caracterizado pela incapacidade de controlar o impulso de apostar— está sendo um "vício travestido de entretenimento".

Do ponto de vista jurídico, redução tem amparo legal, diz especialista. Segundo o advogado tributarista Bruno Romano, os impostos sobre serviços são de inteira responsabilidade das prefeituras, mas alterações precisam ter o apoio dos vereadores.

A lei de Regulamentação das bets trata somente dos tributos de competência federal e, como o ISS é de competência municipal, a Lei das Bets não traz restrições à redução de carga tributária por parte dos Municípios.

Bruno Romano, advogado especialista em direito tributário

Prefeito fala em arrecadação de R$ 140 milhões

Prefeitura diz que deixaria de arrecadar R$ 11 mil em 2025 ao abdicar dos impostos. Em proposta encaminhada à Câmara, o prefeito alega que a maioria das empresas do setor já adota o Simples Nacional — regime tributário para empresas de pequeno porte que unifica o pagamento de tributos — e que a renúncia direta seria compensada pelo aumento da arrecadação no futuro.

A quantidade de casas de apostas em BH não foi divulgada. A prefeitura divulgou os números previstos de perda na arrecadação e considera que os valores significam uma "redução marginal de receita".

Se novas casas de apostas se instalarem em BH, a arrecadação poderia chegar a R$ 140 milhões no mandato de Damião, segundo a prefeitura. A estimativa do executivo municipal é de que R$ 2,8 milhões seriam arrecadados já em 2025 com a chegada de novas casas de apostas em Belo Horizonte.

Calculo de arrecadação do prefeito não foi explicado. Embora o prefeito alegue que a redução pode atrair bets para o município e a prefeitura tenha sido questionada, Álvaro Damião não explicou como a estimativa de arrecadação foi calculada, nem informou quais casas de apostas estão interessadas em migrar para Belo Horizonte.

Prefeito alega que BH está "perdendo oportunidades". Álvaro Damião alega que outras prefeituras já aplicam alíquotas reduzidas para atrair as bets e cita São Paulo, Barueri e Porto Alegre. A proposta menciona o crescimento do setor após o avanço da regulamentação federal como uma oportunidade estratégica para o município.

O UOL questionou a prefeitura sobre contrapontos financeiros e morais apontados pelos vereadores e especialista. Se houver resposta, esse texto será atualizado.

A medida de compensação correspondente, por meio de aumento de receita, se dará mediante ampliação da base de cálculo do imposto, que poderia alcançar, se vigente, 140 milhões de reais no exercício.

Álvaro Damião (União Brasil), prefeito de BH, em proposta encaminhada à Câmara, publicada no Diário Oficial

Num momento tão crítico, o prefeito escolhe beneficiar um setor que lucra com o vício e já virou caso de saúde pública. 'bet' não é esporte nem oportunidade -- é vício travestido de entretenimento. O 'lobby das casas de apostas' chegou à Prefeitura de Belo Horizonte.

Wagner Ferreira (PT), vereador

Por mais que o debate sobre a redução da alíquota de impostos tenha o amparo legal, nada afasta uma discussão do ponto de vista da moralidade, sempre sendo possível questionar o seguinte: É ético que a Prefeitura incentive uma atividade que pode causar dependências e vícios?

Bruno Romano, especialista em direito tributário

Prefeitura promete, mas oposição rejeita

Enquanto Álvaro Damião quer atrair bets, vereadores tentam proibir publicidade. Ao lado de Ferreira, o vereador Pedro Rousseff (PT) protocolou em junho um projeto de lei que tenta coibir jogos de azar na capital mineira. Eles propõem a proibição de campanhas que incentivem a adesão da população às bets, sobretudo em espaços públicos.

"Sou contra as bets", disse Rousseff. O vereador disse ter recebido a proposta da prefeitura e que vai pressionar pela regulamentação das casas de apostas em Belo Horizonte.

A Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Belo Horizonte foram procuradas. O UOL tentou contato com o presidente da casa legislativa, Juliano Lopes (Podemos-MG), mas até o fechamento dessa reportagem, não houve respostas sobre como será o andamento da pauta na Câmara.