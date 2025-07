Ventos fortes afetam 14 voos no Aeroporto de Guarulhos

Os ventos fortes na manhã desta segunda-feira, 28, afetaram alguns pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, segundo a concessionária GRU Airport.

No terminal, na região metropolitana da capital, os ventos chegaram a 64,8 km/hora. No interior, a ventania ultrapassou os 100km/h em cidades como Itapeva, conforme a Defesa Civil Estadual.

Ao todo, nove voos com destino a Guarulhos foram desviados para os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, Campinas (SP) e Curitiba. Cinco voos que partiam de Guarulhos foram cancelados.

A concessionária afirma ainda que a operação de pousos e decolagens no Aeroporto de Guarulhos já foi normalizada.