Policial militar é preso após arrastar cachorro amarrado a moto no Ceará

Um subtenente da Polícia Militar do Ceará foi preso após ser flagrado arrastando um cachorro amarrado a uma motocicleta, na tarde de ontem, em Ipu, no interior do estado.

O que aconteceu

Policial militar pilotava uma motocicleta com uma criança na traseira do veículo, ambos sem capacete. Além disso, o agente também arrastava um cachorro, preso por uma corda.

Militar estava com sinais de embriaguez. A PM do Ceará afirma que, ao ser preso, o agente se recusou a atender as ordens dadas pelos PMs, que foram até a residência dele e foi necessário acionar uma equipe do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior.

Cachorro sofreu ferimentos leves, foi resgatado e entregue a uma organização de proteção dos animais, segundo a PM. Ainda de acordo com a polícia, o garoto na garupa da moto é filho do militar e foi entregue aos cuidados da mãe.

Prefeitura de Ipu disse que o caso será "apurado com rigor". "Esperamos que os responsáveis sejam punidos conforme determina a legislação vigente. Reforçamos nosso compromisso com a proteção e o bem-estar dos animais e pedimos à população que denuncie qualquer ato de crueldade", informou a gestão municipal por meio de nota.

Policial foi autuado por maus-tratos aos animais. De acordo com a Lei nº 14.064/2020 a pena para que maltrata cachorro é de dois a cinco anos de reclusão, além do pagamento de multa. Ele também poderá responder por infração gravíssima de trânsito ao pilotar motocicleta em via pública sem o uso de capacete.

O agente foi levado para a Delegacia Regional de Tianguá. Como ele não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.