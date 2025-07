Petrobras reduz preço do gás em 14%, em média, a distribuidoras

SÃO PAULO (Reuters) -A Petrobras vai reduzir o preço do gás natural para distribuidoras em 14%, em média, a partir de agosto, na comparação com o trimestre anterior, anunciou a companhia nesta segunda-feira.

Em comunicado, a estatal observou que os contratos de gás preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás, vinculando a variação às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio contra o dólar.

Para o trimestre que começa em agosto, a referência do petróleo Brent caiu 11,0%, enquanto o câmbio teve apreciação de 3,2%, apontou a Petrobras.

A companhia afirmou ainda que, desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula vendido às distribuidoras acumula uma redução da ordem de 32%, incluindo o efeito da redução de agosto.

A Petrobras ressaltou que o preço final do gás ao consumidor é composto também pelo custo de transporte até a distribuidora, pelo portfólio de suprimento e margens de cada concessionária, além de tributos federais e estaduais.

(Por Letícia Fucuchima e Gabriel AraujoEdição de Camila Moreira e Pedro Fonseca)