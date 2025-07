Pagamento do 3º lote de restituição do IR acontece nesta semana; veja data

O terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será pago na quinta-feira (31).

Cronograma da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (pago)

2º lote: 30 de junho (pago)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

Os pagamentos seguem uma ordem de prioridade estabelecida por lei. O processo inicia pelos idosos com 80 anos ou mais, seguido por pessoas acima de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou portadores de doenças graves. Na sequência, estão os profissionais da área da educação cuja renda principal vem do magistério. Também têm preferência aqueles que usaram a declaração pré-preenchida e escolheram o Pix como forma de recebimento. Em caso de igualdade nos critérios, a ordem de entrega da declaração determina quem recebe antes.

Sequência de prioridade nos pagamentos:

Idosos a partir de 80 anos Pessoas com mais de 60 anos, com deficiência ou doença grave Trabalhadores da educação com rendimento principal do magistério Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e Pix Demais declarantes

Como verificar se você está no lote?

A consulta pode ser feita diretamente no site da Receita Federal, informando CPF, data de nascimento e o ano de exercício 2025. A base de dados é atualizada mensalmente.

Se a restituição ainda não foi liberada, mas a declaração estiver sem pendências, o sistema apresentará a mensagem "em fila de restituição", indicando que o contribuinte está apto a receber nos lotes seguintes.