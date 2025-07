Padre é preso na Itália por abusos sexuais contra menor

Um padre do sul da Itália suspeito de abusar sexualmente de um menor foi preso e mantido em prisão preventiva, anunciou a polícia regional da Calábria nesta segunda-feira (28).

Este padre da província de Cosenza "é suspeito (...) de ter cometido abuso sexual grave contra um menor" entre 2015 e 2020, informou a força de segurança em um comunicado.

A vítima, um adolescente de 16 anos na época do incidente, participava de atividades sociais na paróquia, organizadas pelo clérigo.

Segundo os investigadores, o padre teria "se aproveitado de sua posição e da difícil situação familiar do jovem" para estabelecer "uma relação ambígua" com ele, antes de agredi-lo sexualmente "em locais isolados dentro da estrutura eclesiástica".

Em abril, um padre italiano de 48 anos foi preso por agredir sexualmente crianças entre 10 e 12 anos entre Milão e Verona, no norte do país.

Ao contrário de outros países que iniciaram investigações sobre escândalos de pedofilia envolvendo clérigos, a Itália, um país de maioria católica onde a Igreja continua altamente influente, não conduziu uma investigação semelhante em nível nacional.

No final de 2022, a Conferência Episcopal Italiana (CEI) publicou um primeiro relatório, mas que analisou apenas os dois anos anteriores, um esforço claramente insuficiente para as associações de vítimas, que denunciam uma lei do silêncio e uma política de negação.

Alto Ádige, uma pequena região autônoma localizada perto da fronteira com a Áustria, publicou uma pesquisa em janeiro, apresentada como o primeiro estudo independente sobre o tema no país, que registrou cerca de 60 agressões sexuais cometidas por padres desde 1964 na diocese de Bolzano.

