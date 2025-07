ONGs acusam Israel de 'genocídio' em Gaza apesar de volta da ajuda humanitária no território palestino

Israel anunciou nesta segunda-feira (28) que os primeiros carregamentos de ajuda humanitária, desde a liberação das passagens fronteiriças, foram distribuídos na Faixa de Gaza, onde a desnutrição atinge "níveis alarmantes", segundo a ONU. Ao mesmo tempo, duas ONGs de defesa dos direitos humanos israelenses afirmaram que Israel está cometendo um "genocídio" na Faixa de Gaza e denunciam a morte de 16 pessoas em ataques perto dos pontos de distribuição de ajuda.

Com informações da AFP e de Rami El Meghari, correspondente da RFI em Gaza

Desde 25 de julho de 2025, Israel autoriza o lançamento de ajuda humanitária estrangeira sobre a Faixa de Gaza. Mas as ONGs enfrentam o desafio de levar ajuda a uma população faminta após meses de bloqueio israelense. Comboios que chegam apenas às dezenas, quando seriam necessários pelo menos 500 a 600 caminhões de alimentos, medicamentos e produtos de higiene por dia para atender às necessidades de uma população exausta pela fome, segundo a ONU.

"Nada prepara você para perceber que faz parte de uma sociedade que está cometendo um genocídio. É um momento profundamente doloroso para nós", declarou Yuli Novak, diretora executiva da organização B'Tselem, em um comunicado divulgado aos jornalistas nesta segunda-feira, em Jerusalém. Na ocasião, houve uma coletiva de imprensa para apresentar relatórios com base em investigações de duas ONGs de direitos humanos, a B'Tselem e a Médicos pelos Direitos Humanos de Israel.

O relatório compila um estudo de testemunhos, estatísticas e eventos da política israelense ao longo de "mais de 20 meses".

"A análise da política israelense na Faixa de Gaza e suas consequências horríveis, bem como as declarações de altos funcionários políticos e militares israelenses sobre os objetivos do ataque, nos levam à conclusão inequívoca de que Israel está conduzindo uma ação coordenada com o objetivo de destruir intencionalmente a sociedade palestina na Faixa de Gaza", afirma a investigação.

A ONG médica focou no "desmantelamento deliberado e sistemático do sistema de saúde de Gaza" e conclui que as operações realizadas em Gaza "atendem aos critérios de genocídio, conforme definido na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, da qual Israel é signatário", de acordo com o comunicado conjunto da B'Tselem e Médicos pelos Direitos Humanos de Israel.

Ajuda chega, mas é insuficiente

Nesta segunda-feira, Israel anunciou que a ajuda transportada por 120 caminhões foi "distribuída" no território pela ONU e por organizações internacionais, após o anúncio no domingo de uma pausa diária nos combates em vários setores.

Israel, que controla todos os acessos a Faixa de Gaza, nega qualquer bloqueio da ajuda, acusando o movimento islâmico palestino Hamas de saquear os carregamentos e as organizações humanitárias de não os distribuírem.

Mas essas organizações afirmam que Israel impõe restrições excessivas que as impedem de atuar.

"Existem corredores seguros. Sempre existiram, mas agora é oficial. Não haverá mais desculpas", afirmou no domingo o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Vários responsáveis humanitários saudaram a retomada das entregas de ajuda, embora tenham destacado que elas continuam muito insuficientes diante das imensas necessidades.

Fome e ataques persistem no território palestino

No posto fronteiriço de Zikim, no domingo (27), apenas oito caminhões cruzaram a fronteira, segundo os palestinos deslocados entrevistados pela RFI. Hala, uma moradora, contou que "havia farinha e arroz" para distribuição.

"Mas isso não é bom o suficiente! Há pessoas que pegam coisas e outras que vão embora sem nada. Para as mulheres, não adianta ir lá. O motorista dirige muito rápido! Espero sinceramente que a ajuda chegue em grande quantidade, para que todos tenham algo", disse.

Abdelkarim tentou a sorte: "Juro que eu tinha um saco nos braços e me arrancaram! Queremos que as instituições voltem a distribuir a ajuda. É preciso! Não aguentamos mais".

Ousama, por sua vez, exorta um retorno organizado da ajuda humanitária. "É a única maneira de a ajuda chegar a todos: nossos filhos, nossos idosos. Que a UNRWA cuide disso". "Com a UNRWA, estávamos tranquilos", lamenta Oum Mohamed, "agora, não encontramos mais farinha nem água. Isso não está certo!"

Pressão Internacional

Os índices de desnutrição na Faixa de Gaza atingem "níveis alarmantes", alertou no domingo a Organização Mundial da Saúde, estimando que o "bloqueio deliberado" da ajuda humanitária custou a vida de muitos habitantes.

Apesar das pausas humanitárias anunciadas por Israel, a Defesa Civil palestina anunciou nesta segunda-feira a morte de 16 pessoas em ataques ou disparos nas proximidades de pontos de distribuição de ajuda.

No momento em que a pressão internacional sobre Israel se intensifica para pôr fim à guerra, a ONU, impulsionada pela França e pela Arábia Saudita, começa nesta segunda-feira a discutir o futuro ameaçado da solução de dois Estados, israelense e palestino.

(Com informações da AFP)