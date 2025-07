Negociações entre Canadá e EUA estão em fase intensa e é provável que haja algumas tarifas, diz premiê

OTTAWA (Reuters) - As negociações entre o Canadá e os Estados Unidos sobre um acordo comercial estão em uma fase intensa, disse o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, a repórteres nesta segunda-feira, reiterando que um acordo sem nenhuma tarifa é improvável.

Os dois lados estão trabalhando para chegar a um acordo até 1º de agosto, data em que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaça impor uma tarifa de 35% sobre produtos canadenses.

"As negociações estão em uma fase intensa. É uma negociação complexa... só assinaremos um acordo que seja o acordo certo", disse Carney.

"Há uma zona de pouso possível, mas temos que chegar lá e veremos o que acontece", disse ele em uma coletiva de imprensa na província atlântica de Prince Edward Island.

Os EUA fecharam um acordo comercial com a União Europeia no domingo, impondo uma tarifa de 15% sobre a maioria dos produtos do bloco.

Carney disse neste mês que o Canadá - que envia 75% de suas exportações para os EUA - provavelmente terá que aceitar algumas tarifas.

"É improvável que haja acordos sem nenhuma tarifa", disse ele quando perguntado se o Canadá escapará de ser atingido. "Mas há dúvidas sobre o nível e o tamanho das tarifas."

