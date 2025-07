Moraes dá 10 minutos para réu depor sem farda; defesa fala em 'coação'

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu dez minutos para o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira tirar a farda e se apresentar para o interrogatório na ação penal em que ele é acusado de participar de uma tentativa de golpe de Estado. A defesa falou em "coação", mas cumpriu a ordem.

O que aconteceu

Após a determinação, o militar apareceu com uma camiseta preta para o depoimento. Um de seus advogados avisou que ele iria usar do direito parcial de ficar em silêncio e responder apenas às perguntas de sua defesa. Nem a PGR (Procuradoria-Geral da República), autora da denúncia, nem o juiz Rafael Henrique, do gabinete de Moraes, fizeram questionamentos.

Defesa de militar avisou pela manhã que ele é da ativa e estava fardado no local onde está detido. Moraes determinou que todos os militares comparecessem sem farda. Ao longo do dia de hoje, eles foram ouvidos em roupas civis. Apenas Rafael Martins ainda não havia aparecido na sessão, realizada por videoconferência. Ele está preso desde novembro do ano passado.

Sua defesa chegou a recorrer ao ministro para que ele excepcionalmente depusesse fardado. Por ser militar da ativa e estar detido em uma unidade militar, ele solicitou que fosse ouvido de uniforme. Moraes negou o pedido no começo da noite, apontou que o militar está preso e que não fica o tempo todo na prisão de farde e que, se ele não comparecesse em dez minutos sem uniforme, a audiência dele seria encerrada. A decisão foi lida pelo juiz auxiliar Rafael Henrique, que conduz os interrogatórios de hoje.

O tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, que é réu na ação do golpe no STF Imagem: Reprodução

Defesa criticou a medida, mas a cumpriu. O advogado chamou a decisão de "coação". Seu cliente se autodenominou de "criminoso de guerra".

Militar é réu sob a acusação de integrar o núcleo 3 da trama golpista. Ele é suspeito de participar do plano Copa 2022 para assassinar ou capturar Moraes em seu endereço residencial em Brasília. A investigação identificou, por meio de trocas de mensagens de um grupo que usava codinomes e celulares em nomes de laranjas, que eles se aproximaram do endereço de Moraes, mas a operação acabou abortada devido à falta de apoio do comando do Exército, segundo a denúncia da PGR.