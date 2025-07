Golpe do MEI: veja como evitar fraudes com boletos falsos e links suspeitos

Microempreendedores Individuais (MEIs) continuam sendo alvos de golpes com boletos falsos e links suspeitos através de mensagens alarmantes sobre dívidas ou cancelamento do CNPJ. A Receita Federal dá dicas do que fazer para não cair nessa.

O que aconteceu

Como funciona o golpe: Criminosos enviam mensagens falsas através de e-mails e SMS cobrando valores do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) que não existem ou alertando sobre a não entrega da Declaração Anual Simplificada. O objetivo é enganar os microempreendedores e fazer com que eles paguem boletos falsos ou cliquem em links suspeitos, alegando dívidas pendentes ou risco de cancelamento do CNPJ.

Eventuais dívidas com a Receita Federal não são motivo para cancelamento de CNPJs. "Essas mensagens são tentativas de golpe, com o objetivo de aplicar fraudes, roubar dados pessoais e gerar boletos falsos para cobrança indevida. A Receita Federal não utiliza SMS nem WhatsApp em seus procedimentos de cobrança de débitos", alerta o Fisco.

Como funciona o golpe:

Envio de boletos falsos com logotipos oficiais.

Links que levam a sites fraudulentos.

Mensagens alarmantes sobre dívidas ou cancelamento do CNPJ.

Ligações de falsos atendentes oferecendo "soluções" para dívidas.

A Receita Federal reforça que cobranças oficiais não são feitas por WhatsApp, ligações, e-mails ou redes sociais. Para verificar débitos ou emitir boletos verdadeiros, a recomendação é usar os canais oficiais: Portal do Empreendedor, Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC) e Aplicativo MEI (App MEI).

Como pagar o DAS: O boleto para pagamento do DAS deve ser gerado exclusivamente por canais oficiais do Governo Federal e da Receita Federal. Qualquer cobrança por serviços como inscrição, alteração ou baixa de MEI só deve ser feita mediante solicitação direta do empreendedor.

Se suspeitar de um golpe, denuncie à Receita Federal e às autoridades competentes. Caso tenha sido vítima da fraude, registre a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil Especializada. "Cuidado com sites falsos que simulam sistemas oficiais, como o PGMEI — eles podem causar prejuízos financeiros e comprometer sua regularização fiscal", alerta a Receita Federal.