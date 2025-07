Lula diz que vai criar comissão sobre minerais críticos: 'Aquilo é nosso'

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que vai criar uma comissão para mapear os chamados "minerais críticos" no Brasil e que as empresas que queiram explorá-los terão de pedir autorização ao governo.

O que aconteceu

A fala se dá em meio a um suposto interesse dos Estados Unidos nos minérios, como uma alternativa aos da China, que domina as reservas. Esses minerais são considerados críticos porque são de difícil extração. É o caso de nióbio, lítico, titânio e tântalo, que se somam às chamadas terras raras, que são 17 elementos químicos encontrados em alguns minerais.

Segundo Lula, a comissão deve fazer "um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo". Embora seja dono da segunda maior reserva do mundo das chamadas terras raras, o Brasil adia há 11 anos a aprovação de uma lei específica para o "ouro do século 21".

"Nós temos que autorizar a empresa a pesquisar sob o nosso controle", disse Lula, em evento no Rio. "A hora que a gente der autorização para uma empresa e que ela achar, ela não pode ser vendida sem conversar com o governo e muito menos ela vai poder vender a área que tem o minério."

Porque aquilo [o minério] é nosso. Aquilo é de uma pessoa chamada 'povo brasileiro'. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza que essas coisas podem produzir. É simples assim.

Lula, sobre minerais críticos

Os minerais também são estratégicos porque sem eles não haverá a "economia do futuro". Esses elementos são essenciais para produzir painéis solares, turbinas eólicas, discos rígidos, equipamento aeroespacial, bateria de carro elétrico e nanotecnologia.

Não por acaso, Lula focou sua fala em energia, tema do evento. "Só se fala em transição energética, em energia renovável e sustentável, em etanol, em biodiesel, em hidrogênio verde, em uma série de coisas, e todas essas coisas o Brasil tem de sobra. E aí que o Brasil pode ser o país mais importante nessa questão da transição energética", afirmou.

O presidente disse ainda que ficou sabendo sobre o suposto interesse dos EUA pela imprensa. "Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar?", disse o presidente.

Tentativa de negociação

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, foi ontem para Nova York em busca de melhorar a negociação. Ele participará de uma discussão de alto nível na sede da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre a "solução pacífica da questão da Palestina e a implementação da solução de dois Estados".

Até agora, não houve qualquer avanço em termos de negociação sobre o tarifaço. A Casa Branca tem condicionado a abertura de diálogo à interrupção do caso em que Bolsonaro é réu por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, entre outros crimes. Ele nega ter feito qualquer coisa ilegal.

Em sua fala hoje, Lula pediu que o presidente norte-americano, Donald Trump, "reflita sobre a importância do Brasil" e retome o diálogo. "Tem divergência? Tem. Você está tendo uma mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%", afirmou o presidente.