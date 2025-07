Lula pede que Trump reflita sobre importância do Brasil e negocie tarifas

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta segunda-feira ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reflita sobre a importância do Brasil e negocie as tarifas comerciais impostas ao país, às vésperas da entrada em vigor de uma taxa de 50% sobre as importações brasileiras aos EUA nesta semana.

"Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz: tem divergência? Tem, sente numa mesa, coloque a divergência do lado e vamos tentar resolver", disse Lula em discurso durante cerimônia da inauguração de usina termelétrica a gás natural no Estado do Rio de Janeiro.

O presidente afirmou que não é correto "de forma abrupta e individual" anunciar tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, como fez Trump em carta destinada a Lula e publicada na rede social do líder norte-americano no início deste mês.

Trump vinculou as tarifas, que ele disse que entrariam em vigor em 1º de agosto, ao tratamento do Brasil ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado sob acusação de tramar um golpe para impedir que Lula assumisse o cargo.

O governo brasileiro tem tentado reabrir os canais de negociação com os Estados Unidos, mas até agora não obteve sucesso.

Nenhuma nova rodada de negociações diplomáticas ocorreu desde o mês passado, e uma contraproposta brasileira enviada em maio ficou sem resposta, disseram à Reuters dois diplomatas com conhecimento do assunto.

A falta de comunicação deixa o Brasil com cada vez menos opções à medida que o prazo se aproxima.

MINERAIS CRÍTICOS

Após o encarregado de negócio dos EUA no Brasil afirmar que Washington tem interesse nos minerais críticos brasileiros, Lula também voltou a fazer uma defesa da soberania brasileira sobre as riquezas nacionais, assegurando que será feito um levantamento delas e que serão controladas pelo governo.

"Esses dias eu li uma matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esses minerais e eles já são críticos, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Nós estamos construindo uma parceria dentro do governo com a criação de uma comissão ultra especial, primeiro para que a gente faça um levantamento de todo o tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo", afirmou.

"Até agora me parece que nós só conhecemos o equivalente a 30%, então nós temos 70% do nosso território e das nossas riquezas que não foram ainda pesquisadas. Nós temos que dar autorização para empresas pesquisarem sob nosso controle", acrescentou.

Lula disse ainda que, assim como a pesquisa, a exploração e comercialização desses minerais -- usados em produtos de alta tecnologia -- também será feita sob supervisão do governo brasileiro.

"A hora que a gente der autorização para uma empresa, ela não pode vender sem conversar com o governo e muito menos ela vai poder vender a área que tem o minério, porque aquilo é nosso, aquilo é de uma pessoa chamada povo brasileiro", garantiu.

"O povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza que essas coisas podem produzir. É simples assim, a gente não quer nada dos outros, a gente quer apenas garantir que aquilo que é nosso possa gerar riqueza para que este país deixe de ser um país eternamente em vias de desenvolvimento e seja um país altamente desenvolvido."