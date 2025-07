A líder da FAO, Lula comemora saída do Mapa da Fome e cutuca Bolsonaro

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) comemorou a saída do Brasil do Mapa da Fome, anunciada hoje, em conversa com Qu Dongyu, presidente da FAO, órgã da ONU para alimentação e agricultura, e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

A saída do Brasil do Mapa da Fome foi anunciada hoje pela FAO. A entidade destacou que a taxa de pessoas desnutridas no país atualmente é inferior a 2,5% da população brasileira, um índice considerado baixo. Na América Latina, a taxa é de 5,1%, e na média mundial, de 8,2%.

Lula aproveitou para cutucar o ex-presidente, sem citá-lo diretamente. "Nesse balanço da ONU, tivemos que carregar 2022, que era um ano muito ruim", disse o petista, em referência ao balanço trienal, que ainda contabiliza o último ano da gestão Bolsonaro. "Quando for divulgar os dados do próximo ano, que só vai ter entrado meu mandato, posso te garantir que os dados estarão muito melhores."

O presidente disse ainda que sair do Mapa da Fome era um dos objetivos do terceiro mandato. O Brasil havia saído da lista em 2014, após uma série de políticas econômicas e sociais implementadas em seus primeiros mandatos e nos governos FHC (PSDB, 1995-2002) e Dilma Rousseff (PT, 2011-2016).

"Foi com muita tristeza que voltei em 2023, 15 anos depois de ter deixado a presidência, e encontrei o Brasil com 33 milhões de pessoas com fome", disse Lula. A pandemia da covid-19 e o desmonte de alguns programas sociais fizeram o Brasil voltar ao mapa em 2021, na gestão de Bolsonaro. Naquele ano, 4,1% dos brasileiros estavam desnutridos.

O Brasil segue com alta insegurança alimentar severa, realidade para 7 milhões de pessoas (3,4% dos brasileiros). A classificação se refere à incerteza sobre a capacidade de uma família ter renda para garantir três refeições por dia. A insegurança alimentar moderada ainda atinge 13,5% dos brasileiros, ou 28,5 milhões de pessoas.