Alckmin: Plano de contingência a tarifas será completo, mas meta é resolver

Do UOL, em Brasília

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou hoje que o plano de contingência para reduzir os impactos do tarifaço dos Estados Unidos ficará "bem completo", mas que a ideia do governo é resolver antes da entrada em vigor, na sexta.

O que aconteceu

"Todo empenho é para buscar resolver o problema", afirmou o vice-presidente, também ministro da Indústria e do Comércio, em entrevista à imprensa no Planalto. "Estamos dialogando pelos canais institucionais." As tarifas de 50% para o Brasil começam a valer na sexta (1º), segundo o presidente norte-americano, Donald Trump.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, foi ontem para Nova York em busca de melhorar a negociação. Ele participa de uma discussão de alto nível na sede da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre a "solução pacífica da questão da Palestina e a implementação da solução de dois Estados" e pretende ir a Washington, capital do país — mas só se for para ser atendido.

O diálogo tem se mostrado difícil. A Casa Branca tem condicionado a abertura de diálogo à interrupção do caso em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, entre outros crimes, algo descartado tanto pelo governo brasileiro quanto pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Em discurso hoje, o presidente Lula (PT) pediu que Trump "reflita sobre a importância do Brasil" e retome o diálogo. "Tem divergência? Tem. Você está tendo uma mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%", afirmou o presidente.

Plano está sendo formado

Cético, o governo já passa a "se preparar para o pior". As opções, discutidas com empresários pelo comitê de emergência nessas duas semanas, são voltadas a amenizar o impacto já considerando que as tarifas vão ser instituídas, pelo menos momentaneamente. Pelo menos 10 mil empresas brasileiras podem ser diretamente afetadas pelo tarifaço, segundo o Ministério da Fazenda.

A equipe econômica estuda um plano para mitigar o impacto. "O plano de contingência está sendo elaborado, bastante completo, bem feito", afirmou o vice-presidente. O projeto está a cargo dos ministérios da Fazenda e do Planejamento em parceria com o de Alckmin e deve ser apresentado ao presidente ainda nesta semana.

Uma das propostas é a linha de crédito para os setores mais afetados. Seja por meio da criação de um fundo privado ou por meio de financiadores públicos, as áreas que mostrarem que sua projeção de receita foi afetada pelas tarifas teriam o acesso ao crédito facilitado.

O governo também está bolando uma proposta para contingenciamento de empregos. Só o setor de indústria citou um cálculo de 110 mil empregos perdidos caso o tarifaço dure. O plano, conforme informou o vice-presidente ao setor de agro, segundo a Folha de S. Paulo, é criar um programa emergencial para evitar demissões que deve ser semelhante ao adotado na pandemia de covid, em 2020.