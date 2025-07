Liga Mundial de Surfe terá novo formato em 2026 e final no Havaí

Mudanças no formato da disputa

Outra alteração relevante na temporada de 2026 da Liga Mundial de Surfe a exclusão dos rounds não eliminatórios e das repescagens. Na etapa regular (da 1ª à 9ª) os surfistas mais bem colocados no ranking (28 homens e oito mulheres) ficarão de fora da primeira rodada e começarão a competir na segunda, tendo como adversários os vencedores da fase anterior.

A partir da pós-temporada - etapas de Abu Dhabi e Peniche - apenas no torneio masculino os oitos melhores no ranking estão autorizados a prescindir da primeira rodada.

Na final em Pipeline, novamente a melhor colocação no ranking postergará o inicio da disputa para parte dos surfistas. Entre os homens, os oito primeiros colocados competirão a partir da quarta rodada. Já no torneio feminino, as oito primeiras cairão na água a partir da segunda rodada.

Calendário da WSL 2026

Etapa 1 - Bells Beach, Austrália - de 1 a 11 de abril;

Etapa 2 - Margaret River, Austrália - de 17 a 27 de abril;

Etapa 3 - Snapper Rocks, Austrália - de 2 a 12 de maio;

Etapa 4 - Punta Roca, El Salvador - de 28 de maio a 7 de junho;

Etapa 5 - Saquarema, Brasil - de 12 a 20 de junho;

Etapa 6 - Jeffreys Bay, África do Sul - de 10 a 20 de julho;

Etapa 7 - Teahupoo, Taiti - de 8 a 18 de agosto;

Etapa 8 - Cloudbreak, Fiji - de 25 de agosto a 4 de setembro;

Etapa 9 - Lower Trestles, EUA - de 11 a 20 de setembro;

NOTA DE CORTE

Etapa 10 - Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos - de 14 a 18 de outubro;

Etapa 11 - Peniche, Portugal - de 22 de outubro a 1 de novembro;

Etapa 12 - Pipeline, Havaí - de 8 a 20 de dezembro (com todos os inscritos)