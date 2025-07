Kazimir diz ser necessária grande mudança econômica inesperada para BCE cortar juros em setembro

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu não está com pressa para reduzir novamente os custos dos empréstimos e seria necessária uma grande mudança econômica inesperada para justificar um movimento em setembro, disse o membro eslovaco do banco central, Peter Kazimir, nesta segunda-feira.

O BCE manteve os juros na semana passada, conforme amplamente esperado, e ofereceu uma avaliação moderadamente otimista sobre a economia do bloco, o que levou os investidores a reduzir suas apostas em um afrouxamento maior da política monetária.

"No que diz respeito aos dados que estão chegando, não espero que aconteça nada significativo que me obrigue a agir já em setembro", disse Kazimir em um post de blog. "Seria necessário algo como sinais claros de desarranjo no mercado de trabalho para que eu agisse."

Essa avaliação está alinhada com os comentários de fontes do BCE de que a barra para um corte em setembro é alta, depois que o banco já reduziu os juros pela metade, para 2%, desde junho de 2024.

O acordo comercial de domingo entre a União Europeia e os EUA foi claramente positivo já que reduziu a incerteza para as empresas, mas o impacto sobre os preços, o principal foco do BCE, ainda não está claro.

"Isso (acordo comercial) pode ajudar a aliviar as preocupações e a recuperar a confiança", disse Kazimir. "Agora temos mais clareza, mas precisaremos de tempo para ver até que ponto esse novo ambiente afetará a inflação."

Ao ponderar sobre um debate importante entre as autoridades, Kazimir disse que não vê o risco de a inflação ficar abaixo da meta de 2% do BCE, como aconteceu na década pré-pandemia.

(Reportagem de Balazs Koranyi)