Inter de Milão espera fechar contratação de Ademola Lookman nos próximos dias

A Inter de Milão espera concluir as negociações com a Atalanta "nos próximos dois ou três dias" para a contratação do atacante nigeriano Ademola Lookman, anunciou o presidente dos 'nerazzurri' em entrevista coletiva na segunda-feira (28).

"Não escondo que, nos próximos dois ou três dias, concluiremos as negociações com a Atalanta. Se as condições forem favoráveis, iniciaremos negociações completas e talvez cheguemos a um desfecho. Caso contrário, faremos uma escolha diferente", reconheceu Beppe Marotta.

De acordo com a imprensa italiana, Lookman, de 27 anos, concordou em assinar um contrato de cinco anos com a Inter, mas a Atalanta, que já perdeu o também atacante Mateo Retegui para o clube saudita Al-Qadsiah, estaria exigindo 50 milhões de euros pelo nigeriano.

Com passagens pelo Everton e pelo RB Leipzig, Lookman está desde 2022 na Atalanta. Nesse período, fez 118 jogos e marcou 52 gols.

A Inter, vice-campeã italiana e derrotada por 5 a 0 pelo Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, já conta com dois dos melhores atacantes da Serie A, o argentino Lautaro Martínez e o francês Marcus Thuram.

No início de julho, o clube gastou mais de 21 milhões de euros no jovem atacante francês Ange-Yoan Bonny (21 anos), que se destacou na Itália durante suas últimas quatro temporadas no Parma.

jr/jde/cb

© Agence France-Presse