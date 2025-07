Ibovespa tem alta discreta na abertura com tarifas ainda sob holofotes

(Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta segunda-feira, tendo no radar acordo comercial dos Estados Unidos com a União Europeia, enquanto, no Brasil, não há novidades que apoiem expectativas de mudança no plano do presidente Donald Trump de taxar produtos brasileiros em 50% a partir de sexta-feira.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,21%, a 133.810,75 pontos, com as ações da Petrobras entre os principais suportes. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 13 de agosto, avançava 0,15%.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)