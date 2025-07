Homens armados matam 17 pessoas em bar de cidade pequena do Equador

QUITO (Reuters) - Homens armados mataram pelo menos 17 pessoas e feriram outras 11 em um ataque a um bar na província costeira de Guayas, no Equador, informou o gabinete da procuradoria do país na segunda-feira, dizendo que estava investigando o incidente.

O gabinete da procuradoria disse que mais de 40 peças de evidência balística foram recuperadas no local. Imagens compartilhadas pela mídia local mostraram corpos caídos no chão, alguns cobertos por lençóis brancos.

O ataque de domingo ocorreu na cidade de El Empalme, a cerca de 160 km ao norte da cidade de Guayaquil, considerada uma das áreas mais perigosas do Equador, com grupos do crime organizado lutando pelo controle das principais rotas de contrabando de drogas.

No início do ano passado, o presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou um "conflito armado interno", mas, apesar das medidas estatais, a violência aumentou notavelmente em Guayas.

Embora Noboa tenha alardeado um declínio de 15% nas mortes violentas no ano passado, de acordo com o Ministério do Interior, o número novamente subiu 47% em relação ao ano anterior nos primeiros seis meses de 2025, totalizando 4.619.

No mês passado, a assembleia nacional do Equador aprovou uma reforma que concede ao governo mais poderes legais para enfrentar grupos armados e desmantelar as redes de tráfico de drogas que alimentam suas atividades.

(Reportagem de Alejandra Valencia)