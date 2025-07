'Golpe do amor': homem fingiu ser evangélico e fez ao menos 13 vítimas

Um homem foi preso por fingir relações amorosas com mulheres para obter vantagem financeira, prática conhecida como "golpe do amor". Treze vítimas já foram localizadas em quatro estados do país e prejuízo chega a R$ 200 mil.

O que aconteceu

Suspeito de 39 anos foi localizado em São Paulo morando com nova vítima. Ele foi preso no sábado em Boituva, no interior de São Paulo.

Homem utilizava da fé para persuadir mulheres. Segundo as investigações, o homem manipulava emocionalmente as vítimas com argumentos religiosos. Ele foi preso no sábado em Boituva, no interior de São Paulo. O nome do suspeito não foi divulgado, por isso a reportagem não localizou a defesa dele. O espaço segue aberto.

Golpista simulava vínculo afetivo com as mulheres de maneira virtual, depois passava a morar com elas. Com isso, conseguia dinheiro por meio de transferências bancárias e pagamentos com cartão de crédito. Após receber a quantia, ele rompia a suposta relação.

Uso de perfis falsos e promessas de emprego fictício. A polícia afirma que suspeito mantinha perfis enganosos nas redes sociais e tinha diversas contas bancárias. Modus operandi dele também envolvia promessas de empregos no setor farmacêutico.

Vítimas em ao menos cinco estados

Vítimas são de, pelo menos, cinco estados do país. O suspeito atuava na Bahia, Sergipe, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Norte. Treze vítimas foram já localizadas em quatro estados.

Homem responde a dez inquéritos policiais por práticas semelhantes. Além disso, ele está envolvido em sete boletins de ocorrência em Aracaju. O prejuízo financeiro soma R$ 200 mil.

Ele permanece sob custódia da Justiça dada a mobilidade constante. "Trata-se de um investigado com alto grau de articulação e capacidade de manipulação emocional, que transitava entre estados com o objetivo de aplicar golpes contra mulheres. A prisão representa uma medida necessária diante do risco de reiteração criminosa e da dificuldade de localização", diz Lorena Almeida, delegada-titular da Delegacia da Mulher de Feira de Santana.

Operação foi liderada pela polícia da Bahia em parceria com autoridades de São Paulo. A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Feira de Santana, com apoio do Núcleo de Inteligência da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo.