Homem armado mata cinco pessoas em mercado de Bangcoc antes de atirar em si mesmo

Por Panarat Thepgumpanat e Napat Wesshasartar

BANGCOC (Reuters) - Um homem armado matou cinco pessoas em um mercado em Bangcoc, capital da Tailândia, nesta segunda-feira, atacando seguranças e uma comerciante antes de atirar fatalmente contra si mesmo, disse uma autoridade policial tailandesa.

O atirador inicialmente matou três seguranças e depois um quarto com quem tinha uma briga pessoal, disse Siam Bunsom, comandante-chefe do Departamento de Polícia Metropolitana.

"Ele recarregou a arma e correu para o mercado, matando uma comerciante e ferindo outra", afirmou Siam aos repórteres.

Em um vídeo compartilhado pela polícia, um suspeito com um boné branco e uma mochila pendurada no peito é visto caminhando por um estacionamento no Mercado Or Tor Kor.

Duangnapa Yeerunsiri, 38 anos, que estava no mercado para comprar mantimentos com o namorado e a irmã, estava prestes a sair quando ouviu os tiros.

"Ele disparou muitos tiros em rápida sucessão", disse ela, referindo-se ao atirador. "Então nos abaixamos no carro e rapidamente chamamos a polícia."

Nenhum turista foi morto ou ferido, disse Sanong Saengmani, um oficial da polícia no distrito de Bang Sue, em Bangcoc, onde o mercado, que vende principalmente produtos agrícolas, está localizado.

O turismo é um dos principais impulsionadores econômicos da Tailândia, a segunda maior economia do Sudeste Asiático, onde o crescimento tem sido lento e tais incidentes podem potencialmente diminuir o apelo.

A violência e a posse de armas não são incomuns na Tailândia. Em outubro de 2023, um suspeito de 14 anos usou uma arma modificada para matar duas pessoas e ferir outras cinco em um shopping de luxo no centro de Bangcoc.

Um ano antes, um ex-policial matou 36 pessoas, incluindo 22 crianças, em um ataque com arma de fogo e faca em uma creche no leste da Tailândia.

(Reportagem adicional de Chayut Setboonsarng)