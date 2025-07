Heineken lucra menos que o esperado no 1º semestre e volume de vendas decepciona

A cervejaria holandesa Heineken acumulou lucro líquido de 744 milhões de euros no primeiro semestre de 2025, revertendo prejuízo de 95 milhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 28. O resultado, porém, ficou abaixo da previsão de analistas, de lucro de 1,02 bilhão de euros, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

A receita líquida ajustada da Heineken cresceu 2,1% em termos orgânicos na mesma comparação, superando expectativas de aumento de 1,6%.

Os volumes de cerveja consolidados, incluindo Heineken e mais de 300 outras marcas, tiveram queda orgânica de 0,4% no semestre, afetados por um fraco resultado na Europa. Analistas haviam projetado declínio um pouco menor, de 0,3%.

Como resultado, a segunda maior cervejaria do mundo agora espera que o volume de vendas deste ano fique praticamente estável em relação ao de 2024.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.