Flamengo anuncia chegada do atacante Samuel Lino

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (28) a chegada do atacante Samuel Lino, que estava no Atlético de Madrid, em uma transferência cujo valor estimado pela imprensa é de 22 milhões de euros, que o tornaria a contratação mais cara da história do clube.

Samuel marcou três gols e deu quatro assistências em 31 jogos pelo Atlético no Campeonato Espanhol da temporada 2024/2025. Em dez jogos pela Liga dos Campeões, deu três passes para gol.

"O jogador Samuel Lino desembarcará no Rio de Janeiro nesta terça-feira (29)", informou o Flamengo em comunicado oficial.

"Após a chegada, o atleta realizará exames médicos e, na sequência, se reunirá com o Diretor Técnico de Futebol do Flamengo, José Boto", acrescenta a nota.

Revelado pelo São Bernardo de São Paulo, Samuel Lino chegou a passar pelas categorias de base do Flamengo antes de ir para a Europa em 2019. No Velho Continente, defendeu o Gil Vicente de Portugal e o Valencia da Espanha, além do Atlético de Madrid.

Líder do Campeonato Brasileiro com 36 pontos em 16 jogos, o Flamengo foi muito ativo até aqui na atual janela de transferências.

O atacante de 25 anos engrossa a lista de reforços do Rubro-Negro junto com o meia espanhol Saúl Ñíguez, o lateral-direito Emerson Royal e o volante ítalo-brasileiro Jorginho, que estreou pela equipe na Copa do Mundo de Clubes.

