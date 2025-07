Fed deve manter juros inalterados nesta semana enquanto analisa dados econômicos mistos

Por Ann Saphir

(Reuters) - O Federal Reserve, para desgosto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente deixará a taxa de juros inalterada em sua reunião desta semana, mas isso não significa que não haverá um debate vigoroso, com um, se não dois, diretores possivelmente divergindo da decisão de juros.

A maioria das autoridades do banco central dos EUA, no entanto, continua preocupada com o fato de que as tarifas de Trump poderiam anular o progresso em trazer a inflação de volta à meta de 2%, superando, por enquanto, as preocupações com o mercado de trabalho.

O acordo comercial fechado entre os EUA e o Japão na semana passada, com tarifas fixadas em 15%, e o progresso relatado para uma taxa semelhante nas negociações com a União Europeia tornam mais provável que as tarifas em geral acabem bem abaixo dos níveis que Trump anunciou em 2 de abril.

Mesmo assim, as tarifas dos EUA estão em seu nível mais alto em 90 anos, e os efeitos estão começando a aparecer nas compras domésticas. Um aumento nos preços de bens como móveis e vestuário ajudou a levar a inflação geral ao consumidor a um ritmo anualizado de 3,5% em junho.

Logo após um período de inflação recorde de 40 anos, os membros temem que o rápido aumento dos preços possa "assustar" as famílias, como às vezes diz o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, desencadeando uma espiral inflacionária mais ampla.

Embora o chair do Fed, Jerome Powell, diga que esse é apenas um dos muitos cenários possíveis, ele tem argumentado que o banco central pode esperar para saber mais antes de ajustar os juros, especialmente com uma taxa de desemprego de 4,1% próxima ou abaixo das estimativas de pleno emprego.

Outros dados e as perspectivas em meio ao programa econômico mais amplo de Trump, incluindo cortes de impostos e desregulação, convidam a opiniões diferentes no Comitê Federal de Mercado Aberto.

"Considerando a clara divergência na perspectiva de curto prazo entre (o diretor Christopher) Waller e (a diretora Michelle) Bowman e os outros participantes, esperamos que eles discordem a favor de um corte de 25 pontos-base", escreveram analistas da Nomura Securities, uma das várias empresas que preveem a primeira dupla discordância de diretores do Fed desde 1993.

Tanto Waller quanto Bowman foram nomeados para a diretoria por Trump, que tem criticado Powell por resistir à exigência da Casa Branca de um corte imediato nos juros e abordado a ideia de demitir o chefe do Fed antes do término de seu mandato em maio do próximo ano.

Na semana passada, durante uma visita rara, porém tensa, à sede do Fed em Washington, Trump mais uma vez pediu por juros mais baixos, embora também tenha dito que não achava necessário demitir Powell.

Antes da divulgação de quarta-feira da decisão do Fed, espera-se que o Departamento de Comércio informe que a atividade econômica acelerou novamente no segundo trimestre, elevando pela primeira vez a produção total acima de US$30 trilhões em termos não ajustados pela inflação.

Isso pode reforçar o direito de Trump de se gabar do que ele diz ser uma economia dos EUA que decolaria como um foguete se apenas o Fed reduzisse os juros.

Mas as autoridades verão isso como algo mais ambíguo. O aumento esperado ocorre após a queda do PIB no primeiro trimestre, decorrente de uma corrida histórica para se antecipar às tarifas de Trump com importações dos parceiros comerciais dos EUA.

Os gastos dos consumidores, que respondem por dois terços da produção econômica, têm sido razoavelmente fortes, com as vendas no varejo aumentando mais do que o esperado no mês passado.

Embora os saldos das contas bancárias das famílias estejam mais baixos em relação ao ano anterior, dados do JPMorgan Chase Institute da semana passada sugerem que as reservas de caixa em geral estão em melhor situação.

Da mesma forma, o volume e a demanda de empréstimos aumentaram a partir de maio, depois de um crescimento lento ou nulo desde o início do ano, segundo uma pesquisa do Fed de Dallas, e as autoridades esperam um aumento na atividade econômica e na demanda de crédito até o fim deste ano.

Em outro sinal de que a economia não está perdendo fôlego, dados do Fed mostram que a produção industrial cresceu no último trimestre, embora em um ritmo anualizado mais lento de 2,1% do que o ritmo de 3,7% do primeiro trimestre.

Outros dados apontam para uma economia enfraquecida, reforçando o argumento da minoria para cortes de juros em breve.

O crescimento do emprego desacelerou e a amplitude das contratações está diminuindo, liderada por apenas alguns setores de prestação de serviços.