Exportação de níquel da Appian Capital Brazil cresce 4,3% no 1º semestre

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As exportações de níquel sulfetado do fundo de private equity Appian Capital Brazil a partir do país cresceram 4,3% no primeiro semestre ante o mesmo período do ano passado, para 51,3 mil toneladas, conforme informou à Reuters nesta segunda-feira.

Com seis anos de atuação no mercado brasileiro, o fundo de origem britânica é responsável pela Atlantic Nickel, que produz o minério na Mina Santa Rita, no Sul da Bahia.

Ao todo, foram feitos cinco embarques de janeiro a junho, a partir do Porto de Ilhéus (BA), com navios que seguiram para Canadá, China e Finlândia.

"O resultado das exportações no primeiro semestre demonstra mais um período de excelência operacional na extração de níquel, importante minério para a transição energética mundial", disse em nota o presidente da Appian Capital Brazil no Brasil, Milson Mundim.

A companhia ressaltou que o níquel sulfetado "é um dos metais mais resistentes e versáteis da natureza", além de ser matéria-prima para a fabricação de baterias para veículos elétricos.

Em abril, o fundo informou que concluiu a venda de 100% da mineradora de cobre Mineração Vale Verde (MVV), em Alagoas, para a Baiyin Nonferrous, por US$420 milhões.

(Por Marta Nogueira)